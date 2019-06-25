Летний детский досуг, учения МЧС и оперативная работа судебных приставов. Картина дня в рубрике «Это обсуждают»

1. Хочешь — пой, хочешь — танцуй. Для юных прокопчан, оставшихся на лето в городе, организован увлекательный досуг. В центрах дневного пребывания 75 мальчишек и девчонок занимаются спортом, пением, играют в театре. Каждый день их ждет интересная программа и сказочные гости.

2. На радость ребятне. В Ленинске-Кузнецком на месте пустыря появилась детская площадка. Своими руками ее сделал активист Иван Дараев. Качели, песочницы, клумбы, турники. Теперь это — излюбленное место маленьких ленинск-кузнечан.

3. Не уступил дорогу. В Междуреченске автомобиль Hyundai при повороте налево на зеленом сигнале светофора не пропустил Тойоту. В результате аварии водителям понадобилась помощь медиков.

4. В Анжеро-Судженске накануне прошли масштабные областные учения. Сотрудники МЧС, используя современное оборудование, оттачивали свои умения в случае возникновения возгорания. Со своей задачей спасатели справились.

5. Приехал на автомобиле, а ушел пешком. Новокузнечанин с многомиллионным кредитом купил машину класса «люкс». На ней же приехал в налоговую инспекцию. Автомобиль в ходе рейда обнаружили судебные приставы. Имущество должника арестовали.