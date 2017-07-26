ГТРК «Кузбасс» продолжает следить за развитием катастрофической ситуации с двумя общежитиями

На прошлой неделе наш телеканал показал катастрофическую ситуацию, связанную с двумя общежитиями областной столицы – по адресам пр. Кузнецкий, 135 Б и 133 В. Дом рушится, находиться внутри здания опасно. Причина – насквозь мокрый кирпич, который отсырел за много лет. Управляющая компания ООО «Южный», которая последние годы обслуживала здания, не реагировала на многочисленные жалобы жильцов. Более того, предписания со стороны государственной жилищной инспекции тоже не выполнялись. Как результат – ООО «Южный» в лице генерального директора Вульферта Андрея Владимировича прекратило обслуживание этих зданий, доведя их до состояния гуманитарной катастрофы. Влажность воздуха внутри близка к 100% отметке, высушить здесь одежду не получается физически. Как следствие – грибок, плесень, крысы. В таких условиях вынуждены существовать несколько десятков людей, для которых обращение на телевидение – последний шанс повлиять на ситуацию.

Начиная с понедельника наша съёмочная группа каждый день приезжала в управляющую компанию, где на рабочем месте генерального директора не было. Кроме него ситуацию никто комментировать не стал. Сегодня в телефонном разговоре Вульферт Андрей Владимирович сообщил, что отказывается общаться с представителями СМИ.

Все собранные факты мы передаём в государственную жилищную инспекцию и в ближайших выпусках расскажем, как дальше будет развиваться эта ситуация.