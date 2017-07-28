Готовим цыпленка по-тоскански и рукколу с орешками вместе с организатором и участницей конкурса «Мисс офис»Готовим вместе от 28.07.2017
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С 1 июля в магазине «Охара» стартовала традиционная летняя распродажа
В Кузбассе количество безработных сократилось почти на 7000 человек, а число вакансий – возросло
Проходит второй этап профилактической акции «Вода – безопасная территория»
«Мега Хэнд» – крупнейшая федеральная сеть магазинов одежды, обуви и аксессуаров из Европы
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- 27.07.17
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Фестиваль «Леди на велосипеде» / Сборная Кузбасса по тайскому боксу
- 26.07.17
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- 26.07.17
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Крымский мост – один из самых масштабных инфраструктурных объектов России. Телемост «ГТРК-Кузбасс» – «Евпатория ТВ»