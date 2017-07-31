Зачем регулярно разбирать завалы в шкафу / Как научиться быстро подбирать рифмы

Зачем регулярно разбирать завалы в шкафу / Как научиться быстро подбирать рифмыВключайся от 31.07.2017
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В Кемеровском районе прошла спартакиада сотрудников департамента труда и занятости населения, а в Полысаеве – финал спартакиады среди работников ЖКХ
В Кемерове состоялся массовый рейд сотрудников полиции, направленный на выявление детей за рулём мотороллеров и мотоциклов
28 июля Русская Православная Церковь отмечает День Крещения Руси
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- 28.07.17
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С 1 июля в магазине «Охара» стартовала традиционная летняя распродажа
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