28 июля Русская Православная Церковь отмечает День Крещения Руси

Свой праздник – пятилетие со дня образования – отмечает и митрополия Кемеровской области.

Таинство крещения. Река в деревне Осиновка, а не Днепр, как 1000 лет назад. Жители деревни решили возродить старую традицию и провести крещение прямо в реке, как в первое крещение при Владимире. Сегодня по всему Кузбассу православные христиане отмечают День Крещения Руси. Именно в этот день великий князь принял христианство на Руси в 988 году, после чего христианский народ стал звать князя Владимиром Красное Солнышко.

В главном храме региона – Знаменском кафедральном соборе областной столицы – отмечают сегодня еще один праздник — пятилетие Кузбасской митрополии. Она образована 28 июля 2012 года решением Священного Синода Русской Православной Церкви. Раньше в регионе действовала одна Кемеровская епархия. Чтобы больше уделять внимания приходам, были созданы еще 2 епархии – Новокузнецкая и Мариинская.

Также 10 лет сегодня прошло с первого соглашения о сотрудничестве администрации Кемеровской области с тогда еще Кемеровской епархией, которое объединило почти 500 храмов и 300 священников по области.

Во время праздничного молебна верующие совершили крестный ход к памятнику святому равноапостольному князю Владимиру, который был установлен на территории Кемеровского епархиального управления в 2015 году. Поздравить Кемеровскую митрополию приехали митрополит Барнаульский и Алтайский Сергий, епископ Горноалтайский и Чемальский Каллистрат.