В «Стакрасе» подготовка к холодному сезону будет максимально приятной, в том числе и для кошелька

Синоптики обещают суровую снежную зиму. Но любые морозы легко пережить в качественной тёплой шубе.

К покупке зимней одежды в семье Кузнецовых подошли единодушно. Приоритеты – за высоким качеством и доступной ценой. Есть только одно место, где такой шопинг больше не будет ударом по кошельку. Тем более, что в «Стакрасе» всегда готовы баловать своих покупателей выгодными условиями.

Огромный выбор шуб, меховых курточек и головных уборов на любой вкус, а главное – очень демократичные цены.

Дубленки и мутон от 10 до 19 тысяч рублей. Норковые шубки от 45 до 95 тысяч рублей. Такие цены будут действовать всего три дня.

Вся семья Кузнецовых приобрела обновки. Инессе – сразу и дубленку, и норковую шубу; Алисе – практичный для подростка мутон, а Максиму как главе семейства – практичную кожаную куртку на меху. Всё это в рассрочку 0-0-24.