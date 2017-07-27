С 1 июля в магазине «Охара» стартовала традиционная летняя распродажа

Куртки и пуховики лучше всегда покупать летом. Это выходит намного дешевле, потому что крупные торговые сети в это время организовывают распродажи с большими скидками.

Качественный пуховик всего за 2900 рублей – это возможно! Магазин «Охара» объявляет грандиозную распродажу теплых курток и пуховиков для всей семьи. Широкий размерный ряд моделей, огромные и реальные скидки до 50 и 60%. Пуховик, который раньше стоил 12 тысяч, с 50% скидкой сейчас можно приобрести всего за 6.

Разнообразная коллекция пуховых пальто и курток для взрослых, а также пуховые костюмы, куртки и комбинезоны для детей. Здесь можно одеть всю семью. В Кузбассе магазины «Охара» есть в 4-х городах: Кемерово, Новокузнецк, Ленинск-Кузнецкий и Междуреченск. В городе Кемерово магазины находятся по адресам пр. Ленина, 133 и пр. Ленина, 35. Грандиозная летняя распродажа продлиться до 31 августа. Успевайте купить качественную верхнюю одежду по невероятно выгодным ценам. Утепляйтесь заранее, ведь это невероятно выгодно.