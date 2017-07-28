В Новокузнецке продолжается реализация приоритетного проекта по формированию комфортной городской среды

Ремонтные работы ведутся и во дворах Заводского района.

57 дом на улице 40 лет ВКЛСМ построили почти 60 лет назад. Капремонтов, по словам жителей, здесь ни разу не было. Та же ситуация и с придомовой территорией. Поэтому не трудно догадаться, в каком состоянии до недавнего времени находился этот двор.

Сейчас двор преобразился – из-за вырубленных тополей стала больше света и места, в том числе и для парковки автомобилей, обновили бортовые камни, а в скором времени появятся и свежие зеленые насаждения. Работы здесь ведутся уже восьмой день и, как обещают подрядчики, сегодня этот объект будет сдан.

Этот двор – один из 14 в заводском районе, которые стали участниками приоритетного проекта «Комфортная городская среда». Две придомовые территории уже отремонтированы: дом номер 100 на улице 40 лет ВКЛСМ и 78 А на Тореза. Работы же на всех объектах планируют завершить до 1 сентября. Кстати, участие жителей в программе может заключаться не только в софинансировании. Учитывается любая помощь.

Если говорить об общих суммах, то в этом году Новокузнецк получает 190 миллионов рублей на реализацию приоритетного проекта по формированию комфортной городской среды. 127 из них пойдет на ремонт дворов, остальное – на благоустройство общественного пространства.