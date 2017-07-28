Журнал «Дорогое удовольствие» устроил закрытый показ нашумевшего фильма «Роковое искушение»

Если вы не едете в Канны, значит Канны едут к вам. Красная дорожка, вспышки фотоаппаратов, дамы в коктейльных платьях и кавалеры в элегантных костюмах. А на экране долгожданная премьера – американский драматический вестерн «Роковое искушение» Софии Копполы, который получил Оскар за лучшую режиссерскую работу.

Показ закрытый. Фильм по всей России стартовал 27 июля, но журнал «Дорогое удовольствие» выкупил целый зал кинотеатра, чтобы пригласить туда своих партнеров.

В зале полный аншлаг. Но прежде чем погрузится в искушение, модный показ одежды, купальников, нижнего белья и, конечно же, розыгрыш призов для дорогих гостей. Настоящий праздник для всех, кто ценит роскошь.

Каждый номер «Дорого удовольствия» – это событие. И каждое мероприятие, которое проводит глянцевое издание – яркое и фееричное. Настоящий праздник для всех, кто ценит роскошь.