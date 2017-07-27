В Кузбассе количество безработных сократилось почти на 7000 человек, а число вакансий – возросло

Несколько сотен метров в глубину. Именно здесь добывают черное золото Кузбасса. Контролирует процесс молодой специалист разреза «Шестаки» – горный мастер Виктор Балдин. Сразу же после учебы ему предложили вакансию на угледобывающем предприятии. Парень без раздумий согласился, тем более, что работать предстояло на новом участке.

Открытие новых участков – это не только рост объемов производства, но и создание новых рабочих мест. С начала этого года на разрез «Шестаки» уже трудоустроилось порядка трехсот специалистов. Многие из них нашли работу, благодаря сотрудничеству предприятия с центром занятости населения.

Кроме того, на разрезе действует свой учебно-производственный центр, который готовит специалистов как для предприятия, так и по заявкам центров занятости. На лицо – тесное взаимовыгодное сотрудничество. С рабочим визитом разрез «Шестаки» посетил заместитель губернатора Кемеровской области Денис Шамгунов, который отметил, что в целом в Кузбассе уровень безработицы значительно сократился.

Самыми востребованными в угольной сфере стали профессии водителя большегрузных автомобилей, машинистов карьерной техники, подземных электрослесарей, проходчиков и другие специальности. Лидером по числу вакансий по-прежнему остается бюджетная сфера – детские сады, школы и больницы. Вторую строчку занимает строительство. Однако настоящий прорыв произошел в угольной отрасли, где в этом году было открыто три с половиной тысячи новых рабочих мест. Что позволило угледобывающим предприятиям Кузбасса занять третью позицию по количеству вакансий.