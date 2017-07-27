С музыкой в прямом эфире. Накануне на волнах радиостанции «Кузбасс FM» звучал качественный кемеровский рок

Музыкальная группа «А-Симметрия» вернулась со всероссийского фестиваля «Rock-Line», который проходил в Пермском крае.

Тонны света и звука, тысячи зрителей, 3 дня горячего рока. С 30 июня по 2 июля В город Лысьва съехалась вся элита современного рока. География участников – от Владивостока до Калининграда. История фестиваля начинается в далёком 1996 году, место проведения – заброшенный аэропорт. Основная задача – продвижение российских молодых группы и знакомство с их творчеством широкого населения. Из тысячи заявок на участие жюри отобрало 30. Кемеровская группа «А-Симметрия» в их числе, что уже является победой.

«Rock-Line» – это один из крупнейших российских фестивалей. Проходит в формате open air. Т.е. выбирают место подальше от городской суеты, где буквально в чистом поле ставят сцену, создают всю необходимую инфраструктуру и разбивают палаточный лагерь. Три дня под открытым небом, вот она – романтика настоящего рока. «Кузбасс FM» как место публичного выступления для группы «А-Симметрия» уже стало родным. Многие жители области именно благодаря 91.0 FM впервые узнали о талантливых рокерах. Добрая традиция, приглашать в студию самых передовых музыкантов не только области, но страны и мира, продолжается.

Слушая любимую станцию, выросло целое поколение людей. «Кузбасс FM» сегодня – это собственная сетка вещания 24 часа в сутки с аудиторией 3 миллиона слушателей. Волны можно поймать в 20-ти городах Кузбасса и почти в каждой деревне. Помимо этого, вещание идёт и в интернете – прямой эфир доступен на сайте kuzbassfm.ru. Если вы считаете себя интересным музыкальным коллективом, обладаете харизмой и готовы заявить о себе громко – отправляйте заявку на участие в эфире, и, вероятно, именно «Кузбасс FM» станет стартовой площадкой больших музыкальных побед.