В Кемеровском районе прошла спартакиада сотрудников департамента труда и занятости населения, а в Полысаеве – финал спартакиады среди работников ЖКХ

23 команды-участницы. Географии этих соревнований позавидуют многие турниры. От Мариинска до Таштагола. Вся область с севера на юг. Более 300 участников – сотрудников службы занятости Кузбасса. 6 комплектов наград. Каждый год дисциплины меняются.

Вне зависимости от результатов, болельщики выкладываются на полную. Понимают, что они – те же спортсмены, только за пределами поля. Поэтому кричать нужно громко, топать и хлопать ритмично, и всеми силами настраивать своих спортсменов на идеальный результат.

Сегодняшние соревнования – это не только спорт в чистом виде. Да, секунды и метры важны. Но не одними сухими цифрами болеют сегодня участники. Здоровый образ жизни всегда в приоритете.

Первые старты прошли куда скромнее. За годы число команд-участников выросло более, чем в 4 раза. Особо ценно, что соревнования формируют традиции. Одна из них – костюмированный парад-открытие. Каждая команда старается найти нестандартные решения, дабы удивить всех участников и судей. Сегодня – множество шахтеров. А одна из команд нарядилась в юбилейную цифру 70.

Сражались сегодня не только в Кемерове. Полысаево тоже принимал спортивных гостей. Там прошел финал спартакиады среди работников городских структур ЖКХ Кемеровской области. Здесь всё, как на настоящей олимпиаде, и знаменосцы, и торжественный марш сборных, и красочное шоу-открытие.

Спортивное противостояние как в сфере ЖКХ, так и в сфере занятости на сегодня закончено. Но борьба продолжится. Для одних – на коммунальной арене, для других – на полях борьбы за выгодные рабочие места для кузбассовцев.