Проходит второй этап профилактической акции «Вода – безопасная территория»

В течение недели специалисты работают в усиленном режиме. Их задача – проверить безопасность пляжей, детских лагерей и туристических баз, расположенных у воды. Разговоры о правилах безопасного поведения на водоёмах, сегодня, в буквальном смысле «лились рекой». Отдыхающие, а особенно дети, с глубоким интересом отвечали на вопросы.

Существует шесть главных правил, которые нужно соблюдать.

1. Купаться следует в специально оборудованных местах.

2. Не входите в воду в состоянии алкогольного опьянения.

3. Опасно прыгать или нырять в воду в неизвестном месте – можно удариться головой о грунт, корягу, получить травму, потерять сознание и погибнуть.

4. Не подплывайте близко к идущим судам. Вблизи них возникает течение, которое может затянуть под винт.

5. Не допускайте опасных игр на воде. Нельзя подплывать под купающихся, «топить», подавать ложные сигналы о помощи и др.

6. Не оставляйте возле воды малышей без присмотра. Они могут оступиться, упасть в воду.

Особое внимание – к отдыху на несанкционированных пляжах. В ходе рейдов спасатели проверят почти шестьсот необорудованных мест доступа к воде. Практически сотня пляжей в день. Задача не из простых. Но с новым оборудованием осуществима. Сотрудники МЧС России в акции используют беспилотные летательные аппараты – квадрокоптеры. С их помощью можно в короткие сроки обследовать берег и в случае нарушения оперативно выехать на место. Также с помощью беспилотников специалисты проводят мониторинг обстановки на воде. Так они выявляют нарушение судоводителей и как следствие – предотвращение несчастных случаев.

Второй этап акции «Вода – безопасная территория» продлится до 30 июля. Проверка проводится во всех субъектах Сибирского, Уральского и Дальневосточного федеральных округов. Обеспечение безопасности, снижение количества несчастных случаев и гибели людей на водных объектах в период купального сезона – вот главная цель спасательной акции.