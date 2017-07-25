С вечера пятницы до утра воскресенья в Заводском районе Кемерова будет отключена холодная вода

«КемВод» продолжает масштабную работу по замене задвижек в узловых точках водопровода.

На нескольких улицах в заводском районе в эти выходные отключат холодную воду. Работы намеренно будут проводить в пятницу. В то время, когда многие уезжают за город. Кстати, чтобы жители не почувствовали дискомфорта, «КемВод» организовывает подвоз питьевой воды. Достаточно сделать один звонок по тел. 36-32-12 и оставить заявку. Причина таких отключений – плановые ремонтные работы. Старые задвижки, которые свой срок уже отслужили, теперь заменят на новые, современные и качественные. Такая работа на обновление – процесс трудоемкий и без отключения водоснабжения сделать это невозможно.

Для того, чтобы в будущем избежать масштабных отключений, снизить риск аварий и обеспечить надежное, бесперебойное водоснабжение, «КемВод» с 2013-го года проводит плановые замены устаревшего оборудования. И уже заменили 174 задвижки. Всего этим летом работы пройдут в два этапа об одном мы уже рассказали, а второй – только в августе.

Этим летом специалисты «КемВода» заменят 20 задвижек. Главная цель и перспектива – бесперебойная подача воды ещё на полвека вперёд.