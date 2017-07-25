Готовится отметить юбилей кемеровское муниципальное автономное учреждение «Школьное питание»

Результатом продуктивной многолетней работы предприятия стало получение Золотого знака качества в региональном этапе всероссийского конкурса «100 лучших товаров России».

7 килограммов пельменей в день – норма лепки на одного сотрудника за рабочую смену. А это – 640 штук. Идеальная чистота соответствуем всем нормам. Здесь и создаётся питание для Кемеровских школьников. Мясо, мука, всё от местных фермеров. Прямые поставки позволяют существенно экономить на себестоимости, что обеспечивает стабильно низкую цену с высоким качеством готовой продукции.

Золотая медаль регионального уровня является приглашением для участия во всероссийском этапе, куда уже отправлены документы. Идея создания единого центра организации школьного питания была реализована почти 10 лет назад. И мера эта носила скорее вынужденный характер. Многочисленные случаи отравления пестрили в новостных сводках. Поставщикам было не рационально заключать с каждой школой отдельный договор и эти учреждения снабжались больше по остаточному принципу. Сейчас ситуация принципиально другая. Единый центр, обслуживающий 78 столовых, в котором работают 760 человек, сам по себе является желанным покупателем. Поставщики готовы предлагать самую лучшую продукцию по низкой цене. Рыночный закон экономики сработал и тут.

Готовые блюда, выпечка, пироги, полуфабрикаты, компоты из сибирских ягод – на столах наших школьников только то, что полезно. Доказано, умственный труд по энергозатратам часто превышает физический, поэтому блюда должны быть богаты энергией. Рацион рассчитывается индивидуально, исходя из личных особенностей каждого школьника.

С момента образования Предприятия «Школьное питание» прошло уже почти 10 лет. За этот период каждый родитель успел оценить очевидные преимущества. На получении золотой медали работа не останавливается. Уже сейчас введена форма оплаты через сайт, а обо всех новостях можно следить во всех популярных социальных сетях.