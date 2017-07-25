Делегация от Кузбасса принимает участие в партийном форуме «Городская среда» в Краснодаре

Форум посвящен вопросам благоустройства городской среды, общественных пространств городов страны.

Работают четыре дискуссионных площадки: «Комфортный двор», «Городские общественные пространства», «Благоустройство малых городов», «Городская среда: стандарты и индекс качества». Результаты обсуждений будут представлены на итоговом пленарном заседании.

Как сказал Алексей Синицын, председатель Совета народных депутатов Кемеровской области, все мероприятия, которые связаны с формированием комфортной городской среды в городах признаны удачными и их реализация будет продолжена в следующих периодах – 2018-2019 годы. Это позволит вовлекать новые города в реализацию этих проектов, улучшать комфортную среду, ее доступность для граждан.