В минувшую пятницу в Кемерове состоялось спортивное мероприятие, слава о котором будет увековечена в Книге рекордов России

Всероссийский день бокса. Эпизод первый. День, не имеющий истории, отмечается впервые. Вместо праздничного торта – тренировка, причём громадная по своим масштабам. В 7 городах страны в одну минуту, несмотря на различные часовые пояса, прошли открытые уроки чемпионов, причём действующих и будущих.

Среди тех, кто пришёл на стадион «Химик», были и действующие спортсмены и домохозяйки, топ-менеджеры и студенты, служащие и те, кто только начинает свой путь. Дима, 7 лет. Его тоже не испугала погода. Наравне со всеми провёл чемпионскую тренировку.

Кузбасская школа бокса уже много лет воспитывает учеников, имена которых навсегда украсили золотую аллею боксёрской славы. Миша Алоян, Артём Левин, Григорий Дрозд – титул чемпиона мира есть у каждого. При этом желание делиться своим бесценным опытом тоже есть.

По словам Григория Дрозда, он никогда не стоял на сцене перед аудиторией, которая единовременно занимается боксом.

Погода решила проверить закалку характера тех, кто вышел ставить рекорд. Проливной дождь только подстегнул азарт участников. Ни гром, ни молния не испугали спортсменов. Рекорд установлен. 21 июля в центре Кемерова одновременно занимались боксом 5 тысяч человек. К акции присоединились жители Санкт-Петербурга, Тюмени, Краснодара, Хабаровска, Грозного, Новосибирска, Перми и Москвы. Общее количество спортсменов – 10 тысяч. Между всеми городами был организован телемост – это основное условие фиксации рекорда. Тренировка должна была начаться в одну секунду и по всей стране. 2017-й – громкое и сильное начало всероссийского праздника – Дня бокса. Ровно через год ждём второй эпизод.