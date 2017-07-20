Встречай утро по-новому! Очередной проект от Первого губернского

Новые ведущие, необычный формат, легкое начало дня. Четыре человека в одной студии. Самые актуальные новости становятся смешными. Их и будут обсуждать в эфире.

Свет, камера, мотор, пошутили. Первая юмористическая передача на Первом губернском. Полчаса смеха в эфире для того, чтобы каждый перед своими телевизором завтракал с улыбкой на лице. Четверо ведущих: трое новичков и только один каждый день на экранах.

Главная фишка программы – импровизация. В сценарии прописаны только новости, которые нужно обсудить. Например, актуальная фотография из социальной сети, которая за неделю набрала более десяти тысяч просмотров.

Ребята – действующие КВНщики. Хоть шутить они и умеют, но в этой программе репетиций, как на сцене, нет. Если в КВН выступление длится 5 минут, то тут все по-другому и съемки могут затянуться больше, чем на несколько часов.

Сегодня из зрителей в студии только съемочная группа и наставница – Алина Старокорова, ведущая утренней программы «Включайся». Восемь лет в эфире практически каждый день она вещает почти на 3-миллионную аудиторию. Она знает, как правильно сидеть, куда смотреть и что нужно делать, чтобы камера тебя полюбила.

Пять рубрик за одну передачу. Все секреты раскрывать не будем, но об одной из них расскажем. Название – «Шокирующие вопросы». На руке участника электрический браслет, задача – правильно отвечать на вопросы. Верный ответ – можно выдохнуть, а если ошибся, то это станет шоком не только для зрителей, но и для участника.

Пилотный выпуск отснят. Второй – в разработке. Следите за новостями в наших эфирах и вы первыми узнаете, а потом и увидите. Просыпайтесь с Первым губернским!