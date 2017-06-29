В Год экологии защитников природы становится больше. В ряды «эколят» приняли школьников Ижморского района

13 – число сегодня не мистическое, а символическое. 13 новых кузбасских эколят встали на защиту природы, а вместе с ними и 13 дубов, которые они высадили на территории своей школы в поселке Симбирка. «Эколята» – это всероссийский проект, который в нашей области запустили уже во многих территориях.

Сегодня «эколятам» торжественно вручили отличительные знаки. Школа находится на территории заказника Антибесский. Это особо охраняемая территория. Школьники являются еще и усыновителями этой природной зоны. Даже составили собственную Красную книгу.

В планах департамента охраны природы осенью пригласить в этот заказник ученого, чтобы вместе со старшеклассниками симбирской школы разработать экологическую тропу. И изучать флору, и фауну красивого сибирского места смогут не только жители поселка.