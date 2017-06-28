Сорбенты Кузбасса высоко оценили московские эксперты

Углеродное молекулярное сито, или те самые сорбенты. Получают их из обычного угля. Это целый производственный цикл. Действует у нас в Кузбассе. Разработан здесь же. Больше шести лет специалисты чертили графики, проводили расчеты, чтобы в финале показать, как же работают нано-технологии. Здесь все измеряется в микронах. Все внимание здесь не просто к продуктам, а молекулам.

Уголь поступает на ленту, затем дробится до мелких частиц, проще говоря, превращается в пыль. После формируется в гранулы. С помощью специальной машины они превращаются в нечто похожее на кондитерскую присыпку. В таком виде они лучше очищают. Потом они поступают в специальную печь – финальный этап. Углехимия – отрасль, которая начинает активно развиваться в угольном Кузбассе.

Сорбенты улавливают различные газы и вредные вещества (ртуть, свинец, нефтепродукты, выбросы коксохимического производства). В год кузбасским предприятиям необходимо около 150 тонн. В основном, для очистки воды. Сейчас большинство поступает к нам из Европы и Китая. В планах 2018-го – нарастить выпуск кузбасских сорбентов до 125 тонн, в перспективе – до 3 тысяч тонн в год. А значит, в будущем наши сорбенты могут полностью вытеснить зарубежные. Сейчас на предприятии продолжается отработка технологии. Первая партия сорбентов с пометкой «Сделано в Кузбассе» отправится на Яйский нефтеперабатывающий завод уже в июле.