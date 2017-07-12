В Кемеровской области вводят электронные больничные листы

Бумажный или электронный? Вот в чем вопрос! Привычнее, конечно, взять документ в руки и отнести работодателю, но удобнее явно второй вариант. Сначала технология электронных листков нетрудоспособности была опробована в рамках пилотных проектов в Москве, в Астраханской, Белгородской и Новосибирской областях. И только после успешной реализации с 1 июля начала внедряться по всей России.

Необходимость перехода на электронный документооборот в современных условиях очевидна. При наличии цифровых баз данных, компьютерной техники и других благ эры интернета бумажные больничные стали пережитком прошлого. А документы в электронном виде – это, во-первых, экономно, ведь значительно уменьшатся расходы на бумагу. Ежегодно в медучреждениях используется более 40 миллион бланков. Во-вторых, это удобно и практично. Оформление будет происходить быстрее и не придется возвращаться вновь в больничные стены, если были допущены ошибки при заполнении документа. Пока электронные листки нетрудоспособности выдают только в одной кемеровской больнице, остальные лечебные учреждения находятся в стадии тестирования.

Еще одно преимущество электронного больничного в том, что в личном кабинете можно посмотреть, сколько вам начислено за дни, когда вас подкосила хвора. А вот любителям «поболеть», а потом получить за это деньги, придется забыть о такой схеме. Электронные больничные должны исключить мошенничества. Но все же пока за пациентом сохраняется право выбора, какой лист нетрудоспособности ему получить.