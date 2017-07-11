В областном центре продолжается реализация программы «Комфортная городская среда»

Две тысячи шестьсот сорок. Такое количество дворов насчитывается в кузбасской столице. Треть из них требует ремонта. Огромные лужи, покосившиеся бордюры, грязь и отсутствие парковок – это не полный список проблем, с которыми сталкиваются жители дворов, чей возраст перевалил за тридцать.

Сегодня власти Кемерова проинспектировали дворы, которые попали в муниципальную программу «Комфортная городская среда». Дом по пр. Ленина, 105 – этот двор не видел ремонта с 1977 года. Теперь его ждет полная комплексная реконструкция. Поучаствовать в этой программе, в теории. может любой двор. На практике же – приходится расставлять приоритеты.

Реализовывать проект начали ещё в прошлом году. Тогда,отремонтировали 85 дворов. На этот год запланировали 112. Сейчас составляют план на следующие пять лет. Кстати, уже отремонтированные по программе дворы находятся на гарантии – все недочёты устраняются за городской счёт.