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Прямые трансляции губернатора А. Г. Тулеева

Розыгрыш от Первого губернского в День фотографа

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Главный приз – сертификат в батутный центр. Для того, чтобы на его претендовать, достаточно было просто сделать фото в инстаграм, поставить хештеги #первыйгубернский или #стскузбасс, набрать больше всех лайков, и ты победил!

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