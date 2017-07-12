Розыгрыш от Первого губернского в День фотографа

Главный приз – сертификат в батутный центр. Для того, чтобы на его претендовать, достаточно было просто сделать фото в инстаграм, поставить хештеги #первыйгубернский или #стскузбасс, набрать больше всех лайков, и ты победил!
Розыгрыш от Первого губернского в День фотографаДругие новости от 12.07.2017
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- 12.07.17
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