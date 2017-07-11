В вузах области продолжается прием документов для поступления

В этом году около 11 тысяч выпускников закончили 11 классы, сдали ЕГЭ и сейчас подают документы в различные вузы региона и страны.

Заявление на поступление, аттестат о среднем образовании или диплом, результаты ЕГЭ и копия паспорта – основной набор документов любого абитуриента. Приемные комиссии по всей России работают с 20 июня. Выпускники школ пытаются определить свою дальнейшую судьбу. В этом учебном году вузы Кузбасса готовы принять на бюджетные места более 5 тысяч студентов, из них 922 места – по программам магистратуры. В сравнении с прошлым учебным годом количество бесплатных мест увеличилось на 67.

Всего выпускников набравших 100 баллов на ЕГЭ в Кузбассе – 107 человек. Это больше, чем в прошлом году, почти на 15 человек. 85 из них написали русский язык на максимальный балл. Немало и 11-классников, набравших более 90 баллов.

Абитуриенты могут подать заявление одновременно не более чем в пять вузов по трем направлениям подготовки. С прошлого года у будущих студентов появилась возможность получить до 10 дополнительных баллов к результатам ЕГЭ. Их можно заработать, предоставив в приемную комиссию свое портфолио.

Потенциальные студенты могут подать документы до 26 июля. Кроме тех, чьи специальности требуют прохождения дополнительных испытаний в вузе. Для них прием документов закончится через 3 дня – 14 июля. Больше всех времени поступить в вуз – у абитуриентов магистратуры. Они могут подавать документы до 10 августа.

Результаты вступительной кампании будущие студенты узнают в начале августа. Первые списки прошедших на бюджет разместят на сайтах образовательных учреждений 3 и 8 августа.