На 40% сократились поставки угля из Кузбасса в связи ремонтными работами на железнодорожных путях

Получается замкнутый круг. Уголь есть, а вывезти его из региона нет возможности. Это значит – нет возможности выполнить экспортные контракты и сохранить завоеванные ниши на мировых рынках.

Еще одна острая проблема – Парижское соглашение, которое может сделать угольную отрасль в нашей области неконкурентоспособной. В мире принимаются законы по сокращению угольной генерации, запрету ее использования на тепловых электростанциях, поскольку уголь якобы экологически грязное топливо.

Все эти аспекты руководители угольных предприятий обсуждали сегодня на рабочем совещании в обладминистрации с участием заместителя министра энергетики Российской Федерации Анатолия Яновского и исполняющего обязанности губернатора Кузбасса Владимира Чернова.