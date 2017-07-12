Перманентный макияж / День фотографа

Перманентный макияж / День фотографаВключайся от 12.07.2017
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На 40% сократились поставки угля из Кузбасса в связи ремонтными работами на железнодорожных путях
В вузах области продолжается прием документов для поступления
В областном центре продолжается реализация программы «Комфортная городская среда»
Что такое тремолиты, откуда и куда течет каменная река и почему Казыр называют злым? Покоряем Поднебесные зубья
Жителей нескольких домов в Заводском районе заметает глиной и землей
- 10.07.17
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