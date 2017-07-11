Спиннеры: плюсы и минусы игрушек

Спиннермания захватила Россию. По продажам игрушки мы занимаем второе место после США. Видов этого волчка более ста тысяч. Треугольные и прямоугольные, пластиковые и железные, с подсветкой и без, от ста рублей и выше. На прилавках спиннеры в избытке. Можно купить везде, начиная от подземных переходов и заканчивая гипермаркетом. Дети и взрослые, бабушки и дедушки. Об этой вертушке наслышаны все.

Раскрутке спиннеров способствует и интернет. В сети появились многочисленные ролики, авторы которых показывают, какие трюки можно делать с их помощью. Один из авторов предложил даже спиннер за поцелуй. Есть те, кто согласился.

Многие, у кого есть эта игрушка, уверены: она избавляет от стресса и развивает мелкую моторику. Есть даже те, кто считает, что она помогает избавиться от вредных привычек. Но никаких медицинских данных, доказывающих пользу спиннера, на данный момент не существует.

Но есть другая сторона медали. В Ростовской области игра со спиннером стоила зрения 10-летнему мальчику. Игрушка попала в глаз школьнику. Врачи провели ребенку несколько сложнейших операций, однако до полного восстановления зрения еще далеко. Поэтому, советуют специалисты, во время новомодного развлечения не стоит забывать о безопасности.