Два угледобывающих предприятия введены в строй в Кузбассе

Строительство шахты имени Тихова началось в 2008 году. За это время было построено более 50 объектов поверхностного технологического комплекса и пройдено 25 километров горно-капитальных и подготавливающих выработок. Система вентиляции диаметром почти 4 метра, которая служит в случае ЧП эвакуационным выходом для горняков.

Обогатительная фабрика при шахте способна перерабатывать 3 миллиона тонн угля в год. Лава, введённая в эксплуатацию в мае 2017-го, имеет плановую нагрузку 100 тысяч тонн в месяц и проектную мощность 1,5 миллиона тонн угля в год. Общий запас угля – 194 миллиона тонн, что обеспечит бесперебойную работу на протяжении 50 лет. Сейчас на шахте трудятся уже 1200 сотрудников, при этом набор специалистов продолжается.

Открытие новых шахт к 70-летию Дня шахтера еще раз показало – угольная отрасль Кузбасса, несмотря на экономические трудности, успешно развивается. Впрочем, как и в течение всей истории Кузнецкого угольного бассейна.

В этом году Кемеровская область отмечает главный праздник – семидесятилетний юбилей Дня шахтера. В связи с этим ГТРК «Кузбасс» запускает в эфир премьерный телевизионный проект «УГОЛЬ. QUEST».

«УГОЛЬ. QUEST» – это серия специальных репортажей, объединенных одной целью – показать современное лицо угольной промышленности Кузбасса через биографии и рабочие будни молодых специалистов, а также производственные успехи флагманов углепрома региона. Не пропустите в выпусках «Других новостей» уже на этой неделе.