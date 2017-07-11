Экологический марафон «Зубочистка» прошел в Кузбассе

Почти 200 участникам первого в Кузбассе экомарафона с очень говорящим названием «Зубочистка» отчищали Поднебесные зубья от мусора, чтобы сохранить красоту родного края. Заядлые туристы давно облюбовали эти места, и это не удивительно – чистые реки и ручьи, водопады, родники, пороги никого не оставят равнодушными. Идея проведения такого экомероприятия родилась у бойцов кузбасского трудового отряда СУЭК, которые в прошлом году в качестве поощрения за свои добрые дела отправились в Поднебесные зубья.

Угольщики и металлурги разделили основные туристические маршруты на участки. У каждого – своя территория, которой предстоит вернуть первозданную чистоту. В качестве разминки перед покорением Поднебесных зубьев – подъем на пик Шилина.

Пик получил свое название в 2015 году, в канун 90-летия ленинск-кузнечанина Афанасия Петровича Шилина. Он единственный в Кузбассе, кто удостоен высочайшего звания Герой Совесткого Союза дважды. Одолеть высоту 715 метров и параллельно вынести мусорные мешки – вполне по силам начинающим туристам.

В горах мусорные баки не поставишь, но о культуре отдыха на природе многие забывают. Конечно, тяжело нести сначала в гору неподъемные рюкзаки с вещами и провизией, а потом спускаться вместе с теми же пустыми банками и бутылками. Но другого варианта нет, если хочется вновь вернуться за красотой, а не на мусорную свалку.

Ребята из компании «СУЭК-Кузбасс» собирали мусор на туристической тропе, которая ведет к тремолитам, уникальным явлениям природы. Еще одна группа участников экомарафона отправилась очищать берега Казыра. По-тувински означает «злой», «свирепый». Место среди туристов тоже популярное. Его протяженность всего 39 километров, а затем он впадает в Томь, которая здесь кристально-чистая. Воду можно смело пить.