Cотрудники МЧС эвакуировали с Поднебесных Зубьев туриста из Санкт-Петербурга

Ученик престижного питерского лицея Ваня Бегун путешествовал по маршруту «Большое кольцо» в составе туристической группы, повредил ногу и самостоятельно двигаться дальше не смог. Эта травма задержала в районе Золотой долины всю туристическую группу. Двоим участникам похода пришлось выходить на приют «Рубановский стан» и уже оттуда вызывать спасателей.

Врач оказала первую медицинскую помощь. Предварительный диагноз – перелом голеностопного сустава. Продолжать поход питерские школьники будут без своего Бегуна. А он с одним из взрослых руководителей доставлен в ближайший междуреченский травмпункт. Рентгеновский снимок покажет, что с пациентом делать дальше.