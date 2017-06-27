Лесная поляна прославилась на всероссийском уровне, получив престижную награду

Соперники были серьезные. Это и Питер, и Москва. Где стоимость квадратного метра жилья начинается от 120 тысяч рублей, а значит – возможностей развития благоустройства и инфрастукртуры гораздо больше. Накануне Аман Тулеев поздравил коллектив ассоциации строительных организаций «Промстрой».

Впервые проект город-спутник принял участие в национальном этапе всемирного конкурса «FIABCI Prix d`Excellence Awards Russia». Это единственный в нашей стране конкурс для застройщиков с выходом на международную арену. За 20 лет существования победителями были такие проекты как Парижский Диснейленд, Башни Близнецы в Малайзии, стадион в Гонконге. В этом году первое место Лесная поляна разделила с Олимпийской деревней.

Чтобы подать заявку на участие в этом престижном конкурсе, нужно было, как минимум, 30% генплана возвести в реальности. Иначе на бумаге можно нарисовать сказку, а в жизнь ее так и не претворить. Сейчас город-спутник достиг этой отметки. А начиналось все в 2008. Тогда жилье давали, в основном, бюджетникам. Нужно было заселять новый город-спутник, повышать его привлекательность. Ехали с неохотой. Во-первых, 12 километров от города, неразвитая инфраструктура и транспортное сообщение. Но уже через несколько лет пилотный проект малоэтажного строительства стали сравнивать с лучшими заграничными коттеджными поселками. Появились садики и школы, красивые бульвары и парки, торговые центры и рестораны.

В 2015 году «Фонд социальных исследований» в Самаре, изучив ситуацию в четырех крупнейших городах-спутниках России, признал кемеровскую Лесную поляну лучшей среди российских проектов комплексной застройки. Сегодня здесь проживают более 12,5 тысяч человек, а всего по генплану Лесная поляна рассчитана на 40 тысяч жителей. Сейчас строятся новые кварталы, ежегодно сдается 50 тысяч квадратных метров жилья.

Первое место во всероссийском конкурсе дает шанс побороться за звание лучшего уже мирового города. В 2018 международный конкурс пройдет в Эмиратах, но застройщики планируют выставить Лесную поляну на смотрины в 2019 или 2020 году. Еще пара верных ходов, и будут возведены новые кварталы, рекреационные зоны, а значит, шансы быть первыми возрастут в разы.