Почему одни живут без долгов, а другие накапливают огромные суммы задолженности?

Геннадий Шабалин – житель Андреевки, пенсионер. Таких как он, добросовестных плательщиков – вся деревня. Можно сказать, образцово-показательные абоненты. Те, кто газ оплачивает вовремя, имея один источник дохода – пенсию. Сразу после ее получения Геннадий Федорович расписывает свой бюджет.

Однако не все абоненты «Газпром межрегионгаз Кемерово» считают так же. В итоге – копят долги. И, как показывает практика, в числе должников – вполне обеспеченные жители самых престижных районов города. Металлплощадка: общая сумма просроченной задолженности за поставленный газ – 107 тысяч рублей, Лесная Поляна – 166 тысяч, 15-й микрорайон – 87 тысяч, Кедровка – 92 тысячи рублей. Причины? Наверняка, у всех разные. Следствие? Одно для всех должников – отключение подачи газа. Уведомления о прекращении газоснабжения все неплательщики получат 11 июня.