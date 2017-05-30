Почему скорая иногда нескорая? В Кемерове прошел совместный рейд ГИБДД и скорой помощи

Инспекторы проверили, пропускают ли спецавтомобиль в областном центре.

С момента вызова до момента прибытия машины скорой помощи к пациенту должно пройти максимум 20 минут. Это время, за которое нужно доехать до конкретного адреса. Или наоборот, уже до больницы. Когда в машине больной, тяжелый или, например, беременная женщина – счет идет на секунды. Получается, одна не пропущенная скорая – чья-то неспасенная жизнь.

Причем у тех, кто передумал останавливаться, да и в принципе уступать дорогу не собирался, на все свои действия есть своя так называемая объяснительная в устной форме.

Только вот наказание за такое нарушение вполне реальное – штраф в 500 рублей. Или лишение прав до трех месяцев. Конечно, есть водители, которые уступают дорогу сразу. Но по-прежнему остаются и те, кто становится героями все новых видео в сети, когда спецавтомобиль даже с сиреной проехать не может…