В социальных сетях набирает популярность видео взрыва колеса БелАЗа на железнодорожном переезде

Момент взрыва впечатляет, а у тех, кто был за рулем автомобиля, ехавшего позади, наверняка, впечатлений хватит на всю оставшуюся жизнь. На кадрах видно, что хлопку предшествует воспламенение. Комментаторы в социальных сетях пришли к общему мнению: ЧП произошло из-за того, что БелАЗ зацепил высоковольтную линию электропередачи.

БелАЗы нередко становятся участниками хроники происшествий. Так столкновение ПАЗа и БелАЗа произошло в ноябре 2016 года в Новокузнецком районе. В ДТП пострадали двое детей. 17 ребятишек тогда возвращались в Киселёвск из оздоровительного лагеря. В пресс-службе Главного Управления МВД России по Кемеровской области пояснили: аварию спровоцировал водитель автобуса, который нарушил несколько пунктов ПДД, в том числе выехал на перекресток на красный сигнал светофора. Он предстанет перед судом.