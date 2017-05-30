В этом году в Кузбассе планируется открыть 828 лагерей для отдыха и оздоровления

В Беловском районе на детях решили не экономить – 5 миллионов потратят только на подготовку одного загородного лагеря к летнему сезону.

Еще пару дней, и на главном корпусе оздоровительного лагеря будет новая надежная крыша. Весной она дала течь. Решили не латать, а сделать на века. С водосливами и снегозадержателями. Первый заезд уже 9 июня, и к этому сроку все должно быть готово.

Лагерь был построен в 1986 году. И пока не сменилась дирекция, все оставалось как в прошлом веке: старые окна и двери, потертые обои, разбитый асфальт… Сейчас работы ведутся буквально на каждом гектаре. А территория большая, несколько корпусов. В порядок приводят и стадион. Для подвижных игр будет просторно. Чтобы хотя бы на летних каникулах оторвать детей от гаджетов и добавить физической активности. Но самый важный вопрос при подготовке лагеря к сезону – решение проблемы с водоснабжением.

Если в районной администрации найдут средства на строительство котельной – отдых в оздоровительном лагере станет круглогодичным.