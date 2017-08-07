Чистая вода вместо производственных стоков. В Кузбассе продолжается реализация программ, разработанных в рамках Года экологии

По инициативе Амана Тулеева в области разработано более 70 экологических мероприятий. В Междуреченске на шахте «Распадская-Коксовая» введены в эксплуатацию современные водоочистные сооружения. Инновационный метод, который лег в основу технологии очистки, позволяет не только удалить нефтепродукты и другие вредные для живых организмов вещества, но и сделать ее безопасной для обитателей водоемов.

Экологическая безопасность на производстве в Кузбассе носит приоритетный характер. Поэтому все чаще угольные предприятия стараются минимизировать воздействие на природу, оказанное в процессе угледобычи — разрабатывают экологические проекты, производят рекультивацию земель, а также строят современные очистные сооружения. За пять лет в рамках реализации водоохранной программы общие инвестиции Распадской угольной компании составили порядка полутора миллиардов рублей. Избавить от вредных примесей непригодную для употребления воду помогает современное оборудование. Его установкой на своих предприятиях компания занимается несколько лет. В этом году очистные комплексы заработали еще на трех шахтах в Новокузнецке и Междуреченске.

Благодаря новому оборудованию, производственные стоки проходят несколько этапов очистки. А производительность всего комплекса составляет почти пятьсот кубических метров чистой воды в час.

Первый этап очистки — так называемые «отстойники». Здесь происходит первичное осветление воды. Этот способ горняками используется уже десятки лет, на многих предприятиях он остается единственным методом очистки производственных стоков. Однако теперь к нему добавили новые технологии. Благодаря которым, воду из отстойников обрабатывают реагентами и при помощи флотаторов удаляют нефтепродукты, железо и другие вредные вещества.

Заключительный этап — обеззараживание ультрафиолетом, после чего сбросы взвешенных загрязняющих веществ сокращаются на 92%, а нефтепродуктов — почти на 17%. Теперь вода полностью соответствует нормативам рыбохозяйственного назначения, то есть в ней вполне могут жить рыбы. Среди горняков бытует мнение, именно это является основным показателем безопасности воды. 95% оборудования российского производства, это помогло значительно сократить расходы на строительство комплекса. Стоимость очистных всех трех шахт составила чуть более трехсот миллионов рублей.

За последние семь лет на угольных предприятиях Кузбасса введены в эксплуатацию 11 современных комплексов по очистке шахтовых вод, на двух системы полностью реконструированы. До конца 2017 новые очистные заработают еще на трех кузбасских шахтах. В этом году планируется запустить масштабную программу по строительству очистных сооружений на шахте «Распадская». На эти цели будет выделено порядка шестидесяти миллионов рублей.

Масштабное переоборудование предприятий, освоение современных технологий водоочистки уже дает результаты. По сравнению с 2015 годом в Кузбассе объемы сброса загрязненных сточных вод уменьшились на 25%, а объем очищенных производственных стоков увеличился на 14%.