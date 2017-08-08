Аккредитация
Прямые трансляции губернатора А. Г. Тулеева

Туристический символ Кузбасса теперь в мультфильме!

Другие новости от 08.08.2017

Кемеровчанка вместе со своей командой создает анимационные мультики, в которых главным героем является Йети.

Поделиться в соцсетях

Автор сюжета:

Актуально