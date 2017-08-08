Дышать больше нечем. Жители поселка РТС обратились к нам в редакцию с просьбой помочь разобраться в истории с запашком

Уже больше трех месяцев они дышат воздухом с запахом химических примесей.
Дышать больше нечем. Жители поселка РТС обратились к нам в редакцию с просьбой помочь разобраться в истории с запашкомДругие новости от 08.08.2017
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- 07.08.17
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