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Всё большую обеспокоенность вызывает ситуация вокруг полисов обязательного страхования автогражданской ответственности

Другие новости от 07.08.2017

Страховые компании, правоохранительные органы и обманутые страховщики в буквальном смысле бьют тревогу. Проблема связана с большим количеством теневых манипуляций, страдают от которых все участники автомобильной сферы.

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