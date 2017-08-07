Кто уничтожает сибирские леса? Инспекторы Россельхознадзора провели фитосанитарное обследование тайги

В рейды взяли специальные феромоны.
https://youtu.be/DyW4T6XcR18
В рейды взяли специальные феромоны.
https://youtu.be/DyW4T6XcR18
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