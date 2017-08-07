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Прямые трансляции губернатора А. Г. Тулеева

Кто уничтожает сибирские леса? Инспекторы Россельхознадзора провели фитосанитарное обследование тайги

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В рейды взяли специальные феромоны.

https://youtu.be/DyW4T6XcR18

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