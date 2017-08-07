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Прямые трансляции губернатора А. Г. Тулеева

Губернский телерадиоканал «Кузбасс» в течение двух дней будет вести прямую трансляцию празднования Дня шахтера в Междуреченске

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