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36 часов на ремонт в ближайшие выходные. С вечера пятницы до утра воскресенья в нескольких районах Кемерова будет отключена холодная вода

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«КемВод» продолжает масштабную работу по замене задвижек в узловых точках водоснабжения.

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