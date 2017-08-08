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Прямые трансляции губернатора А. Г. Тулеева

С рабочим визитом в Кузбасс приедет… Петр Первый

Другие новости от 08.08.2017

В рамках подготовки к четырехсотлетию Новокузнецка в городе пройдет необычное театрализованное представление, где главным героем станет великий император. Уникальность постановки — в декорациях, которыми послужат настоящие музейные экспонаты.

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