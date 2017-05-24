Дачники бесплатно освоят навыки первой помощи в рамках губернаторского комплекса социально-аграрных мер

Среди изучаемых вопросов – важность временного фактора, аптечка и необходимые подручные средства, правила и порядок осмотра пострадавших. Слушатели узнают об особенностях оказания помощи при ушибах, ранах, переломах, поражении электротоком, термотравмах, неотложных состояниях, бытовых и химических отравлениях и ожогах. Освоят сердечно-легочную реанимацию.