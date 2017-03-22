Возродил из руин

Не побоялся и решил возродить ферму на селе. Сергей Макаров выиграл областной грант и теперь развивает подсобное хозяйство на месте бывшего колхоза. Сегодня семейную ферму посетил глава Беловского района.

Утренний завтрак на свежем воздухе. Никто не спешит – знают, сочного сена хватит на всех. Сейчас в этом фермерском хозяйстве беловского района почти 80 голов. А еще год назад здесь был заброшенный колхоз и полная разруха. Но фермер Сергей Макаров решился и подал документы на получение областного гранта. Сельчане крутили у виска. А он получил 5,5 миллионов и начал возрождать ферму. Закупил коров, племенного быка симментальской породы, которая очень плодовита. И вот уже потомство бегает по загону. Свою первую прибыль хозяйство планирует заработать осенью. Пока только расходы.

В планах построить и дойку, уже начали восстанавливать помещения. Перекрыли частично крышу, поставили пластиковые окна. В коровнике планируется евроремонт. Причем даже молоко не придется самому фермеру вести до крупных населенных пунктов. При объемах 1-2 тонны производители будут приезжать и забирать сами.

Корма в хозяйстве заготавливали сами. Тем более, есть новая техника. Трактор американский, сушилка для зерна итальянская, осенью приобрел и «Кировец». Причем, часть затраченных средств ему вернули по программе возмещения затрат на сельскохозяйственую технику из федерального и местных бюджетов. Чтобы американец не простаивал без дела зимой, его модернизировали – сварили и прикрутили нож. Теперь он в деле и в снежную погоду. Сергей Макаров заключил договор с главой сельского поселения и чистит дороги от снега в близлежащих населенных пунктах. В 4 утра фермер уже за рулем , а это дополнительный заработок. И селянам хорошо – не приходится идти по колено в сугробах.

Сейчас в хозяйстве полным ходом идет подготовка к посевной. Как и в прошлом году, здесь планируют засеять чуть больше гектара пшеницей, ячменем, овсом. В 2016-м средний урожай был 17 центнеров с гектара – погода вмешалась в планы. В этом – хотят улучшить показатели. И кормов придется заготовить в два раза больше, поголовье растет. И пока многие селяне до сих пор сомневаются в успехе, фермер берет и делает.