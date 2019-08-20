Их создал бог, а доставка цветов уже не его забота

Что может быть прекраснее цветов?
Наверное, когда бог создавал землю, он долго ломал голову, как бы ее украсить, иначе откуда бы взялись эти небесные создания, которые могут цвести в любых условиях. Ему это удалось! Возможно, первый букет был преподнесен Адамом Еве.
У цветов есть свой язык – селам, которым они могут выражать чувства дарителя:
- одни просят верить, как ландыш, колокольчик или василек, другие не забывать, как незабудка;
- подарок может символизировать радость, как герберы, и гнев, как примула;
- победу, как настурция, и поражение, горе и печаль, как гиацинт и календула;
- нести любовь, как орхидеи, предложение дружбы, как жасмин;
- предупреждать о прощании, как лимонный лист;
- воспевать красоту, как кала и роза;
- сообщать о невинности, как фиалка и лилия, или веселом настроении, как пролеска, о расставании, как цикламен.
Чуть ли не о каждом цветке есть легенда или сказка. Ни один из праздников в разных странах не обходится без них. Нежные, ароматные создания символизируют все самое светлое и доброе. Ради них устраиваются целые фестивали, куда доставка цветов происходит тысячами.
Что же известно о них:
- эти удивительные растения чувствуют время, каждое из них засыпает и просыпается по своим часам;
- цветы дышат, они живые, чувствуют отношение к ним;
- они лечат и убивают, привлекают и отталкивают;
- указывают человеку на скрытые в недрах сокровища и дары природы;
- предсказывают погоду и разные атмосферные явления;
- помогают найти воду и предупреждают об извержении вулкана;
- размеры их могут быть огромными до 2-х метров, как у раффлезии или такими маленькими, что невооруженным глазом их едва ли заметишь, как у вольфии 0,5-1 мм;
- переносят очень низкие (краткосрочные понижения ниже нуля градусов Цельсия) и высокие температуры, как в субтропиках, поэтому доставка цветов производится в комфортных для них условиях, но при более низких температурах, нежели в обычной среде обитания;
- многие из них получили свои названия или за форму, как гладиолус и тюльпан, или по месту происхождения, как роза, которую впервые обнаружили на острове Родос. За цвет, как хризантема, что значит золотая, или в честь чего-то или кого-то, как ирис в честь богини Ириды.
- радуют они красотой и ароматом, но сколько еще в них скрыто секретов!
Их дарами пользуются:
- при приготовлении лакомств и духов;
- для награждения победителей. Венок на голову надевает конечно-же самая красивая девушка;
- при приготовлении к свадьбе. Ведь каждая невеста мечтает заказать доставку цветов самых-самых красивых для главногособытия жизни, чтобы сделать его незабываемым;
- для демонстрации любви и уважения;
- во время встречи новорожденного и проводов в мир иной;
многие страны и города имеют их в своих гербах, ведь цветок – это исторический или романтический символ.
Если флорист с любовью подбирает цветок к цветку, чтобы в букете создать единый ансамбль, прекрасную композицию, то доставка букетов превращается в удовольствие, даже когда это просто работа.
Любое прикосновение к миру прекрасного щедро раскрашивает нашу жизнь.
Дарите цветы, радуйте себя и других!