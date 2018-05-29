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Аккредитация

В колонии №22 прошла встреча судебных приставов и осужденных

Анонсы от 29.05.2018

Сотрудники ФССП рассказали о том, где можно узнать о своей задолженности по алиментам или причиненному ущербу. Подробности на сtс-kuzbass.ru и в новостях на «СТС Кузбасс» в 19:30

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