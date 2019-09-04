СТС-Кузбасс
ПРЕДЛОЖИТЬ НОВОСТЬ Кузбасс 24 - online
Редакция:
+7(3842)54-38-20
Размещение рекламы:
+7(3842)54-55-11
+7(3843)70-56-05
Slider
Другие новости 04.09.2019

Мир в 3D: фестиваль стендового моделизма пройдет в Новокузнецке с 13 по 15 сентября

Красота с подтекстом или историей. Как-то так можно вкратце описать стендовый моделизм. Это 3D картинка чего угодно — военной техники, мистического войска и дальше. Всё зависит от фантазии автора. С 13-го по 15-ое сентября умельцы со всей России и ближнего зарубежья съедутся в Новокузнецк. В городе пройдёт большой фестиваль, заглянуть на который смогут все желающие.

Вася, он же Петя, он же когтистая игуана. Многоимённый символ клуба Легион ещё и его ровесник. 15 лет на страже входа. Видел 11 фестивалей. Раньше их каждый год проводили. Сейчас реже — раз в два. Появились конкуренты в других городах. Да и дорогое это удовольствие. Привезти, разместить, устроить. Но Новокузнецк у ценителей в явном авторитете. Ведущий производитель наборов для сборки недаром именной уазик выпустил. Кстати, огнеборцы в этот раз заявили отдельную номинацию для создателей пожарной техники. А их, номинаций, будет множество.

На фестиваль приедут чешские мастера. Будет ещё представитель Казахстана. Но он у нас частый гость. А вообще, заявки ещё принимаются. Зато хранитель клуба уже готовится. Принимает водные процедуры и отсыпается заранее. с 13-го по 15-ое сентября покоя точно не будет.

Оставить комментарий

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ
На страже порядка: гарнизонный развод сотрудников правоохранительных органов прошел сегодня в Кемерове
«Окольцевали»: новая транспортная развязка появилась в областной столице
С ветерком: автолюбители оценили качество новой трассы Кемерово — Ленинск-Кузнецкий
День знаний в Кузбассе: более 300 тысяч школьников сели за парты в новом учебном году
Кузбасс культурный: в Кемерове открылся Сибирский филиал музыкальной школы при московской консерватории имени Чайковского

ДРУГИЕ НОВОСТИ

Мир в 3D: фестиваль стендового моделизма пройдет в Новокузнецке с 13 по 15 сентября

04-09-2019

Мир в 3D: фестиваль стендового моделизма пройдет в Новокузнецке с 13 по 15 сентября
Сюита об Алтае: в Кемерове прошла премьера симфонической постановки об истории Алтайского края

04-09-2019

Сюита об Алтае: в Кемерове прошла премьера симфонической постановки об истории Алтайского края
Самые интересные новости региона в традиционной рубрике «Это обсуждают»

04-09-2019

Самые интересные новости региона в традиционной рубрике «Это обсуждают»
Плавать круглый год: в Мариинске открылся долгожданный бассейн "Пищевик"

04-09-2019

Плавать круглый год: в Мариинске открылся долгожданный бассейн «Пищевик»
Покоряя Восток: кузбасская делегация представила регион на Восточном экономическом форуме

04-09-2019

Покоряя Восток: кузбасская делегация представила регион на Восточном экономическом форуме
Кузбасс и Камчатский край подписали план реализации соглашения о сотрудничестве на ВЭФ 2019

04-09-2019

Кузбасс и Камчатский край подписали план реализации соглашения о сотрудничестве на ВЭФ 2019