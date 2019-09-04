Мир в 3D: фестиваль стендового моделизма пройдет в Новокузнецке с 13 по 15 сентября

Красота с подтекстом или историей. Как-то так можно вкратце описать стендовый моделизм. Это 3D картинка чего угодно — военной техники, мистического войска и дальше. Всё зависит от фантазии автора. С 13-го по 15-ое сентября умельцы со всей России и ближнего зарубежья съедутся в Новокузнецк. В городе пройдёт большой фестиваль, заглянуть на который смогут все желающие.

Вася, он же Петя, он же когтистая игуана. Многоимённый символ клуба Легион ещё и его ровесник. 15 лет на страже входа. Видел 11 фестивалей. Раньше их каждый год проводили. Сейчас реже — раз в два. Появились конкуренты в других городах. Да и дорогое это удовольствие. Привезти, разместить, устроить. Но Новокузнецк у ценителей в явном авторитете. Ведущий производитель наборов для сборки недаром именной уазик выпустил. Кстати, огнеборцы в этот раз заявили отдельную номинацию для создателей пожарной техники. А их, номинаций, будет множество.

На фестиваль приедут чешские мастера. Будет ещё представитель Казахстана. Но он у нас частый гость. А вообще, заявки ещё принимаются. Зато хранитель клуба уже готовится. Принимает водные процедуры и отсыпается заранее. с 13-го по 15-ое сентября покоя точно не будет.