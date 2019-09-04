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Другие новости 04.09.2019

Плавать круглый год: в Мариинске открылся долгожданный бассейн «Пищевик»

Стройка была заморожена в течение долгих лет. Сегодня спортивный комплекс официально открыл свои двери.

Полина и Ярослава — спортсменки сборной по синхронному плаванию Кузбасса. В водном спорте они уже 6 лет, а вот тренироваться приходилось где получится. До сегодняшнего дня в Мариинске бассейна не было. Первый и единственный начали строить еще 10 лет назад. За долгострой взялись в прошлом году. По решению губернатора Сергея Цивилева было выделено 10 миллионов рублей для подготовки к открытию. И вот, юные синхронистки уже выполняют первые упражнения в новом бассейне.

Бассейн соответствует всем современным стандартам. Длина дорожек 25 метров, минимальная глубина 120 сантиметров, максимальная — 180. Объём чаши — 400 кубических метров. За чистоту воды отвечают песочные кварцевые фильтры и специальное испанское оборудование.

В бассейне бесплатно смогут заниматься школьники не только из Мариинска, но также из соседних сельских территорий. Кстати, здесь можно не только обучаться плаванию, но и укрепить мышцы в спортивном зале. А после — восстановить силы в кафе. Плюсы не только для ребят, но и для взрослых. Вместе с бассейном в Мариинске появились рабочие места.

Тренеры и персонал бассейна уже ждут первых посетителей. Заниматься плаванием здесь могут все жители города. Двери спортивного комплекса откроются для них 9 сентября.

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