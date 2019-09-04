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Другие новости 04.09.2019

Сюита об Алтае: в Кемерове прошла премьера симфонической постановки об истории Алтайского края

Уникальная возможность представилась жителям областной столицы. С Кемерова начались гастроли симфонической сюиты «Алтайский сказ. Полёт над временем». Это постановка творческого коллектива государственной филармонии Алтайского края под руководством известного московского композитора Эдуарда Артемьева, который лично присутствовал на премьере.

Стечение творческих обстоятельств привело к созданию в России ещё одной уникальной постановки, которая обращает взор зрителя в историю Алтайского края, богатого своими народными инструментами, легендами и самобытной культурой. Эдуард Артемьев однажды посетил государственную филармонию Алтайского края.

Над созданием работала большая команда. В постановке сплелись воедино художественная культура, исторические события, мироощущение коренных народов. Сюжетную линию непрерывающихся образов ведёт музыка, созданная композитором, который, погрузившись в изучение развития Алтайского края, написал свою инструментальную интерпретацию.

Для более полного восприятия акцентов истории в постановке задействован экран, на котором демонстрируются картины, посвященные краю, пейзажи, анимация. Всё передаёт образы народной культуры. И, конечно же, оркестр и хор, собранные из представителей государственных филармоний Кемерова и Алтайского края. Этнические мотивы исполнили представители коренных народов.

Открыв гастрольный тур в столице Кузбасса симфоническая сюита «Алтайский сказ. Полёт над временем» намерена покорить Красноярск, Ангарск, Иркутск, Улан-уде и Читу. Рассказать об истории Алтайского края в соседних регионах стало возможным, благодаря грантовой поддержке правительства страны.

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